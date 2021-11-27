Беларусь и Армения создадут рабочую группу по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Такое решение принято во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси, на состоявшихся 26 ноября 2021 года переговорах стороны обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества наших стран в области сельского хозяйства и наметили дальнейшие шаги по его активизации.

За январь-сентябрь 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Арменией составил $24 млн. Беларусь заинтересована в наращивании объемов поставки продуктов питания, в расширении номенклатуры поставляемой продукции, а также в поставках в Армению племенных животных и ветеринарных препаратов.

Белорусские аграрные вузы предлагают армянским коллегам сотрудничество в области аграрного образования: обмен студентами, организация повышения квалификации, стажировок, переподготовки специалистов агропромышленного комплекса Армении в высших аграрных учебных заведениях Беларуси.