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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНДИЙСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТПРОЕКТОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РАЙОНЕ ФАНИПОЛЯ
12:09 26.11.2021
Представители администрации СЭЗ «Минск» 25 ноября провели переговоры с индийскими предпринимателями-производителями различных видов керамической плитки и покрытий.
Как сообщает сайт СЭЗ, вниманию индийских компаний был представлен инвестиционный проект по строительству завода по добыче супесей и суглинок и производству керамических изделий, который предлагается для реализации на территории свободной экономической зоны «Минск» в районе Фаниполя.
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