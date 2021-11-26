МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНДИЙСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТПРОЕКТОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В РАЙОНЕ ФАНИПОЛЯ

12:09 26.11.2021 Представители администрации СЭЗ «Минск» 25 ноября провели переговоры с индийскими предпринимателями-производителями различных видов керамической плитки и покрытий. Как сообщает сайт СЭЗ, вниманию индийских компаний был представлен инвестиционный проект по строительству завода по добыче супесей и суглинок и производству керамических изделий, который предлагается для реализации на территории свободной экономической зоны «Минск» в районе Фаниполя.