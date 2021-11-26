Договоренность о сотрудничестве в сфере биржевой торговли товарами промышленного и потребительского назначения достигнута по итогам встречи делегации Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с представителями администрации Индустриального парка «АвтоВАЗ» в Тольятти.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, помимо совместного информирования местных деловых кругов о возможностях применения биржевой площадки в торгово-закупочной деятельности, стороны планируют обеспечить участие резидентов индустриального парка в биржевых торгах на электронной B2B-платформе БУТБ.

По словам заместителя директора индустриального парка «АвтоВАЗ» Елены ой большинство резидентов парка специализируются на выпуске экспортно ориентированной продукции, а благодаря белорусской биржевой площадке они смогут не только найти контрагентов в Республике Беларусь, но и выйти на рынки третьих стран.

«Одна из ключевых задач нашего парка – содействовать экономическому развитию Тольятти и Самарской области в целом, обеспечивая максимально благоприятные условия для деятельности предприятий-резидентов. А поскольку многие из них поставляют свою продукцию за рубеж, им будет интересно воспользоваться биржевой площадкой для диверсификации рынков сбыта, а возможно и для закупки товаров, производимых в Беларуси. К тому же ваша торговая платформа позволяет минимизировать риск неисполнения сделок, что послужит дополнительным аргументом в пользу применения биржевого механизма. В связи с этим мы готовы рекомендовать биржу нашим резидентам как перспективный инструмент по наращиванию экспортных продаж и выходу на новые рынки», – заявила Елена Каткова.

В свою очередь представители БУТБ проинформировали администрацию индустриального парка «АвтоВАЗ» об опыте биржи в сфере транзитной торговли товарами российского производства. В частности, в текущем году компании из Российской Федерации активно заключали транзитные сделки по реализации технологического оборудования, запчастей, нефтехимической продукции и стройматериалов, причем в большинстве случаем использовалась именно биржевая B2B-площадка.