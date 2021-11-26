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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЬША МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ С БЕЛАРУСЬЮ


09:27 26.11.2021

Польша не исключает дальнейшее закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, если Минск не прекратит агрессивные действия против Варшавы. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

“Что касается границы, то сегодня мы закрыли два пограничных перехода между Польшей и Беларусью (железнодорожный и автомобильный в пункте пропуска Кузница-Брузги –авт.). Их дальнейшая эксплуатация невозможна по соображениям безопасности. Если Беларусь не прекратит агрессивные действия вокруг ЕС, то может возникнуть необходимость дальнейших шагов на границе и координации действий с другими странами нашего региона”,- заявил Пшидач.

Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа.С тех пор в Польше зафиксировано более 36 тысяч попыток нелегально пересечь границу. Ежедневно польскую границу из Беларуси пытается силой преодолеть несколько сотен мигрантов из стран Ближнего Востока, прежде всего Ирака. Несколько дней тому назад большая группа мигрантов численностью более тысячи человек пыталась силой пересечь границу в пункте пропуска Кузница-Брузги. Польша предупредила Беларусь о том, что приостанавливает железнодорожное сообщение через пункт пропуска Кузница-Брузги в связи с агрессивными действиями белорусских силовиков и мигрантов, что представляет угрозу для польских экипажей поездов. В свою очередь Минск призвал Варшаву восстановить пограничное движение в пункте пропуска Кузница-Брузги.
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