Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретился с послом Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Мзувукилем Джеффом Макетукой.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК, сотрудничества в области поставок продовольствия. Беларусь заинтересована в экспорте продуктов питания в ЮАР, в том числе молочной продукции – масла сливочного, сыров, сухого обезжиренного и сухого цельного молока, а также мясной продукции (мяса говядины и мяса птицы).

Вопросы расширения номенклатуры поставок прорабатываются совместно с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства ЮАР.

Также в ходе встречи стороны обсуди готовность к подписанию межведомственного меморандума и создание совместной рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства.