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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ИКТ И МАШИНОСТРОЕНИЯ


13:17 29.09.2021

Белорусские и китайские ученые активизируют сотрудничество в рамках совместных научно-технических и инновационных проектов в области медицины, информационных технологий, машиностроения, экологии и энергосбережения. Об этом сообщил сегодня на открытии белорусско-китайской кооперационной биржи «Синергия инноваций-2021» (по развитию Белорусско-китайского научно-технологического парка в Чанчуне) первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.

По его словам, в рамках программы белорусско-китайского научно-технического сотрудничества в текущем году финансируется 20 совместных научно-технических проектов по приоритетным направлениям. В ближайшее время планируется объявить очередной конкурс совместных проектов на 2022-2023 годы.

«Будем рады видеть среди участников нашего конкурса и резидентов Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне: это одна из возможностей пополнения портфеля технопарка совместными высокотехнологичными проектами», – сказал Андрей Косовский.

Он также отметил, что Государственный комитет по науке и технологиям придает большое значение развитию инновационной инфраструктуры, поскольку именно в технопарках осуществляется внедрение в производство передовых разработок и создание на их основе новых высокотехнологичных предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, белорусско-китайская кооперационная биржа «Синергия инноваций-2021» проходит в формате видеоконференции на площадке технопарка БНТУ «Политехник».

Основная цель биржи – актуализация совместной организационно-технологической платформы в технопарке в Чанчуне для реализации белорусско-китайских высокотехнологичных проектов, а также определение перспективных направлений и форм кооперации для выполнения совместных проектов. В рамках биржи пройдет круглый стол на тему «Взаимодействие бизнеса и науки как фактор роста», а также двухсторонние и групповые встречи в формате face-to-face.
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