В СЭЗ «Витебск» в ближайшее время может быть создан индийский промышленный кластер. Этот вопрос обсуждался во время визита в СЭЗ посла Индии в Беларуси Алока Ранджана Джа.

Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались также варианты производственной кооперации и создания совместных производств. Вниманию посла были представлены уже проработанные конкретные инвестиционные предложения в сферах металлообработки и производства медицинского оборудования для их реализации на территории СЭЗ «Витебск».

Кроме того, на переговорах речь шла и о наращивании товарооборота предприятий СЭЗ с Индией.

Экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» в Индию за последние три года увеличился в три раза. Основными экспортными позициями являются стеклоткани и льняные изделия. Рез