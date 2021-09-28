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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНДИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН В СЭЗ «ВИТЕБСК»
11:20 29.09.2021
В СЭЗ «Витебск» в ближайшее время может быть создан индийский промышленный кластер. Этот вопрос обсуждался во время визита в СЭЗ посла Индии в Беларуси Алока Ранджана Джа.
Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече обсуждались также варианты производственной кооперации и создания совместных производств. Вниманию посла были представлены уже проработанные конкретные инвестиционные предложения в сферах металлообработки и производства медицинского оборудования для их реализации на территории СЭЗ «Витебск».
Кроме того, на переговорах речь шла и о наращивании товарооборота предприятий СЭЗ с Индией.
Экспорт предприятий-резидентов СЭЗ «Витебск» в Индию за последние три года увеличился в три раза. Основными экспортными позициями являются стеклоткани и льняные изделия. Рез
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