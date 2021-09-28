ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром предприятия в Польше компанией MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z.o.o. приняло участие в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021, которая проходила 24-26 сентября 2021 г. в городе Беднары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке были представлены машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-15-1, полуприцеп тракторный ПСТ-12, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11.

Кроме того, впервые европейской публике была продемонстрирована машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6-2 с оцинкованным резервуаром.

«Участие в выставке Agro Show-2021 подтвердило, что сертифицированная в соответствии с требованиями ЕС сельскохозяйственная техника «Бобруйскагромаш» пользуется высоким спросом на рынке Польши и популярность продукции белорусской компании продолжает расти», - отметили в пресс-службе.

Agro Show – одна из крупнейших в Европе международных сельскохозяйственных выставок, которая проводится на открытой площадке. В прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией организаторам пришлось отменить мероприятие, но в нынешнем году оно состоялась в запланированные сроки. Это обстоятельство стало дополнительным стимулом для участников, и на выставку приехали тысячи национальных и иностранных посетителей из стран Восточной и Центральной Европы.