|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ СПРОСОМ НА РЫНКЕ ПОЛЬШИ
10:15 29.09.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром предприятия в Польше компанией MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z.o.o. приняло участие в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021, которая проходила 24-26 сентября 2021 г. в городе Беднары.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке были представлены машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-15-1, полуприцеп тракторный ПСТ-12, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11.
Кроме того, впервые европейской публике была продемонстрирована машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6-2 с оцинкованным резервуаром.
«Участие в выставке Agro Show-2021 подтвердило, что сертифицированная в соответствии с требованиями ЕС сельскохозяйственная техника «Бобруйскагромаш» пользуется высоким спросом на рынке Польши и популярность продукции белорусской компании продолжает расти», - отметили в пресс-службе.
Agro Show – одна из крупнейших в Европе международных сельскохозяйственных выставок, которая проводится на открытой площадке. В прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией организаторам пришлось отменить мероприятие, но в нынешнем году оно состоялась в запланированные сроки. Это обстоятельство стало дополнительным стимулом для участников, и на выставку приехали тысячи национальных и иностранных посетителей из стран Восточной и Центральной Европы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте