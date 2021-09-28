ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧИТ ОПЫТ ЮЖНОЙ КОРЕИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ


09:25 29.09.2021

На площадке Минэкономики 28 сентября 2021 года в формате видео конференции состоялось совещание с представителями Корейского института развития (KDI) по запуску третьего этапа проектной деятельности в рамках Программы обмена знаниями (Knowledge Sharing Program - KSP) в 2021-2022 гг. на тему «Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государства в цифровой трансформации промышленного сектора».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в рамках проекта предусматривается изучение сложившейся практики взаимодействия государства и бизнеса Беларуси по вопросам цифрового развития национальной экономики и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию с учетом корейского опыта. Планируется, что рекомендации корейской стороны позволят создать механизм вовлечения бизнес-сообщества Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений для развертывания масштабной цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии.

В ходе встречи представители корейской стороны констатировали положительную динамику сотрудничества с Минэкономики по двум предыдущим проектам KSP, успешно реализованным совместными усилиями в 2018-2021 гг.

От белорусской стороны выступил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский. Он озвучил основную идею нового проекта KSP и ожидания министерства от очередного этапа сотрудничества по программе обмена знаниями с Кореей. Акцент был сделан на привлечении к участию в проекте широкого круга заинтересованных из числа бизнес-ассоциаций и союзов организаций реального сектора, профильных и отраслевых государственных органов и организаций, экспертов в области цифровой экономики и смарт-индустрии.

Белорусская сторона намерена детально изучить существующие в Корее формы, способы и примеры государственно-частного взаимодействия (партнерства) в области цифрового развития промышленного сектора.

Обе стороны обсудили и пришли к единому мнению по вопросу установления графика мероприятий по проекту KSP на 2021-2022 гг., а также в отношении необходимости подбора профессиональной команды исследователей от Корейского института развития и национальных экспертов высокого уровня от Беларуси для достижения целей успешной реализации проекта.

Таким образом, состоявшаяся встреча стала точкой отсчета для начала проектной активности между Минэкономики и Корейским институтом развития на новом этапе сотрудничества по Программе обмена знаниями. Согласно договоренности по графику мероприятий, стартовый семинар проекта KSP на 2021-2022 гг. запланирован на ноябрь 2021 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
валюта курс
EUR 2.9206
USD 2.5000
RUB 3.4446
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9206 +0.0031
USD 2.5000 +0.006
RUB 3.4446 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9160 2.9240
USD 2.4960 2.5030
RUB 3.4240 3.4380
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 84.8000 85.3000
USD/RUB 72.7000 73.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте