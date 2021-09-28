На площадке Минэкономики 28 сентября 2021 года в формате видео конференции состоялось совещание с представителями Корейского института развития (KDI) по запуску третьего этапа проектной деятельности в рамках Программы обмена знаниями (Knowledge Sharing Program - KSP) в 2021-2022 гг. на тему «Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государства в цифровой трансформации промышленного сектора».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в рамках проекта предусматривается изучение сложившейся практики взаимодействия государства и бизнеса Беларуси по вопросам цифрового развития национальной экономики и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию с учетом корейского опыта. Планируется, что рекомендации корейской стороны позволят создать механизм вовлечения бизнес-сообщества Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений для развертывания масштабной цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии.

В ходе встречи представители корейской стороны констатировали положительную динамику сотрудничества с Минэкономики по двум предыдущим проектам KSP, успешно реализованным совместными усилиями в 2018-2021 гг.

От белорусской стороны выступил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский. Он озвучил основную идею нового проекта KSP и ожидания министерства от очередного этапа сотрудничества по программе обмена знаниями с Кореей. Акцент был сделан на привлечении к участию в проекте широкого круга заинтересованных из числа бизнес-ассоциаций и союзов организаций реального сектора, профильных и отраслевых государственных органов и организаций, экспертов в области цифровой экономики и смарт-индустрии.

Белорусская сторона намерена детально изучить существующие в Корее формы, способы и примеры государственно-частного взаимодействия (партнерства) в области цифрового развития промышленного сектора.

Обе стороны обсудили и пришли к единому мнению по вопросу установления графика мероприятий по проекту KSP на 2021-2022 гг., а также в отношении необходимости подбора профессиональной команды исследователей от Корейского института развития и национальных экспертов высокого уровня от Беларуси для достижения целей успешной реализации проекта.

Таким образом, состоявшаяся встреча стала точкой отсчета для начала проектной активности между Минэкономики и Корейским институтом развития на новом этапе сотрудничества по Программе обмена знаниями. Согласно договоренности по графику мероприятий, стартовый семинар проекта KSP на 2021-2022 гг. запланирован на ноябрь 2021 года.