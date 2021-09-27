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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСК И ГУАНЧЖОУ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:51 28.09.2021
Минск и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и укреплении сотрудничества. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, документ подписали председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр города Гуанчжоу Китайской Народной Республики Вэнь Гохуэй.
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