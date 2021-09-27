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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕДУР


10:13 28.09.2021

Первое заседание рабочей группы по упрощению торговых процедур Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству состоялось 27 сентября 2021 года в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по устранению барьеров во взаимной торговле.

В частности, рассматривались вопросы аккредитации и сертификации новых видов продукции и белорусских предприятий, регистрации формул белорусских детских сухих молочных смесей, нюансы логистики и взаимодействия в транспортной сфере, укрепления сотрудничества торговых палат и отраслевых ассоциаций Китая и Беларуси, а также создания совместных производств.

Мероприятие проходило под председательством руководителя группы с белорусской стороны, заместителя министра экономики Анжелики Никитиной и руководителя группы с китайской стороны, инспектора второго ранга Департамента Евразии Министерства коммерции КНР Ян Сюминя (в ранге замдиректора).

В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов Беларуси и Китая.
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