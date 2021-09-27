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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЗДАН БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
09:16 28.09.2021
По инициативе Украинского союза промышленников и предпринимателей 27 сентября 2021 года подписано соглашение о создании Белорусско-украинского делового совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, подписантами соглашения с белорусской стороны выступили: Республиканский союз промышленников и предпринимателей, БелТПП, БНПА, БелАПП, администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
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