Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 сентября 2021 г. встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Глава внешнеполитического ведомства подробно прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции, рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерриша «о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране».

«Стороны констатировали позитивную и созидательную роль инициатив Беларуси в ООН, способствующих стабильности в мире. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению тесных, дружеских контактов Республики Беларусь с ООН», - говорится в комментарии пресс-службы.