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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ РАЗРАБОТАЮТ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА


13:44 24.09.2021

Беларусь и Россия разработают мероприятия для подготовки к введению Европейским союзом углеродного налога. Такая договоренность достигнута 23 сентября 2021 г. на совместном заседании коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минприроды, учитывая глобальную значимость климатической повестки, на заседании была вынесена на обсуждение совместная позиция Беларуси и России по этому вопросу.

"ЕС в 2026 году планирует ввести углеродный налог. Мы договорились о разработке мероприятий для подготовки к этой дате и решения на евразийском экономическом пространстве вопросов регулирования углерода", - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

В рамках повестки заседания обсуждались вопросы сотрудничества в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, использования и охраны недр, сохранения биоразнообразия, а также развития экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье».

Не обошли стороной и вопрос взаимодействия двух стран в области обращения с отходами.

"Беларусь сегодня вовлекает в хозяйственный оборот уже около 30% коммунальных отходов. К 2025 году стоит амбициозная задача - достичь 60%. Сегодня мы с коллегами из России делились опытом и изучали технологии по энергетическому использованию коммунальных отходов", - проинформировал Андрей Худык.

"У нас много вопросов, связанных с водной гладью, приграничными особо охраняемыми природными территориями, недропользованием, геологоразведкой. Актуальны и вопросы утилизации упаковки. На повестке дня и сотрудничество гидрометеорологических служб, так как их работа влияет на сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Важны и вопросы климата", - добавил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
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