ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРАНЗИТНЫХ СДЕЛОК НА БУТБ


11:55 24.09.2021

Интерес к использованию белорусской биржевой площадки для выхода на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья проявили руководители ряда предприятий Оренбургской области России в ходе посещения центрального офиса Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) 23 сентября 2021 г.

Визит организован по инициативе Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси и Центра поддержки экспорта Оренбургской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Южно-Уральский завод магниевых соединений (крупнейший в России производитель 7-водного сульфата магния) рассматривает возможность реализации через БУТБ всей линейки своей продукции. При этом перспективным рынком сбыта может стать Украина, которая входит в пятерку стран с наибольшим количеством аккредитованных на бирже компаний.

В этой связи первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков выразил готовность оказать оренбургскому предприятию необходимое содействие по реализации сульфата магния в третьи страны, тем более что биржа уже накопила значительный опыт такого взаимодействия с российскими компаниями.

«В Украине у нас есть почти 350 аккредитованных участников, в том числе ряд ведущих сельхозпредприятий страны. Однако, на мой взгляд, не стоит ограничиваться только этим рынком. С большой долей вероятности мы сможем найти покупателей для вашей продукции и в других странах. Опыт такой работы у нас уже есть. К тому же в плане заключения транзитных сделок российские компании на сегодняшний день одни из самых активных – за 8 месяцев 2021 г. сумма таких транзакций составила $5,5 млн», – отметил представитель БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2021
валюта курс
EUR 2.9371
USD 2.5030
RUB 3.4432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9371 -0.0023
USD 2.5030 -0.0019
RUB 3.4432 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9280 2.9340
USD 2.4960 2.5000
RUB 3.4150 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1760
EUR/RUB 85.5000 85.9000
USD/RUB 72.9000 73.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте