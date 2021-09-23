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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРАНЗИТНЫХ СДЕЛОК НА БУТБ
11:55 24.09.2021
Интерес к использованию белорусской биржевой площадки для выхода на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья проявили руководители ряда предприятий Оренбургской области России в ходе посещения центрального офиса Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) 23 сентября 2021 г.
Визит организован по инициативе Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси и Центра поддержки экспорта Оренбургской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Южно-Уральский завод магниевых соединений (крупнейший в России производитель 7-водного сульфата магния) рассматривает возможность реализации через БУТБ всей линейки своей продукции. При этом перспективным рынком сбыта может стать Украина, которая входит в пятерку стран с наибольшим количеством аккредитованных на бирже компаний.
В этой связи первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков выразил готовность оказать оренбургскому предприятию необходимое содействие по реализации сульфата магния в третьи страны, тем более что биржа уже накопила значительный опыт такого взаимодействия с российскими компаниями.
«В Украине у нас есть почти 350 аккредитованных участников, в том числе ряд ведущих сельхозпредприятий страны. Однако, на мой взгляд, не стоит ограничиваться только этим рынком. С большой долей вероятности мы сможем найти покупателей для вашей продукции и в других странах. Опыт такой работы у нас уже есть. К тому же в плане заключения транзитных сделок российские компании на сегодняшний день одни из самых активных – за 8 месяцев 2021 г. сумма таких транзакций составила $5,5 млн», – отметил представитель БУТБ.
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