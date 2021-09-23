Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская принимает участие в мероприятиях 65-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая началась 20 сентября 2021 года в Вене (Австрия).

На площадке Генеральной конференции Госатомнадзор провел ряд двусторонних встреч с делегациями Российской Федерации, Турции, Венгрии, Европейской комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госатомнадзора, на встрече с заместителем директора по атомной энергетике Европейской комиссии Массимо Гаррибба в центре внимания были вопросы, связанные с партнерским обзором Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в отношении Национального плана действий по итогам выполнения стресс-тестов Белорусской АЭС.

Стороны позитивно отозвались о состоявшемся в начале сентября 2021 года визите экспертов ENSREG на площадку Белорусской АЭС. Госатомнадзор подтвердил свою приверженность принципу непрерывного повышения безопасности АЭС. В этой связи департамент расценивает Национальный план действий как живой документ, который при необходимости может быть актуализирован. Продолжая следовать духу транспарентности и открытости, Госатомнадзор до конца октября 2021 года подготовит и опубликует на своем интернет-ресурсе информацию об актуальном состоянии выполнения мероприятий Национального плана действий.

Рабочая встреча с делегацией Ростехнадзора прошла с участием нового руководителя российского регулирующего органа Александра Трембицкого, ряда других ответственных должностных лиц, включая заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова. В ходе беседы были обсуждены как общие вопросы взаимодействия, так и конкретные направления совместной работы, такие как разработка нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области использования атомной энергии, организация стажировок и визитов в Российскую Федерацию для работников Госатомнадзора и организаций его технической поддержки, обмен опытом и долгосрочное сотрудничество в рамках выполнения Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС, вопросы пожарной безопасности при выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблоков АЭС.

В ходе встречи с делегацией Агентства по атомной энергии Венгрии (Hungarian Atomic Energy Authority, HAEA) с участием исполняющего обязанности руководителя HAEA Сабольча Хуллана обсуждены возможности организации в текущем году визита в Республику Беларусь представителей регулирующего органа Венгрии с посещением площадки Белорусской АЭС, изучения работниками Госатомнадзора опыта осуществления HAEA регулирующих действий в отношении действующей АЭС. Стороны также обменялись информацией и мнениями о подготовке к очередному пленарному заседанию Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР, состоявшихся в апреле текущего года общественных слушаниях перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Встреча с делегацией Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (Nuclear Regulatory Authority, NDK) прошла с участием руководителя NDK Зафера Демирджана (Zafer Demircan). Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения партнерских обзоров стресс-тестов АЭС по процедуре Европейского союза, статус реализации ядерных энергетических программ в Беларуси и Турции. Турецкая сторона подтвердила готовность принять у себя представителей Госатомнадзора с ответным визитом (ранее, в мае 2021 года Госатомнадзором был организован визит делегации NDK в Беларусь с посещением площадки Белорусской АЭС). В свою очередь Госатомнадзор готовится принять представителей NDK для наблюдения за регулирующими действиями в отношении готовности Белорусской АЭС к физическому пуску второго энергоблока.

Госатомнадзор также обсудил с представителем Нигерии перспективы заключения меморандума о сотрудничестве по вопросам, связанным с регулированием ядерной и радиационной безопасности. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в этом.

Госатомнадзор 23 сентября 2021 года в виртуальном формате принял участие в совещании руководителей регулирующих органов в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности. Мероприятие прошло с участием руководства МАГАТЭ в лице генерального директора Рафаэля Гросси и его заместителя Лиди Эврар. В ходе мероприятия обсуждались роль регулирующего органа в запросах и предоставлении международной помощи в чрезвычайных ситуациях, разработка национальной политики и стратегии безопасного обращения с радиоактивными отходами, а также безопасности и сохранности радиоактивных источников и другие важные вопросы, затрагивающие регулирующую деятельность.

65 Генеральная конференция МАГАТЭ завершится 24 сентября 2021 года. В заключительный день Госатомнадзор примет участие в пленарном заседании Форума сотрудничества регуляторов (RCF), в ходе которого начальник Госатомнадзора Ольга Луговская выступит с презентацией об опыте Беларуси по развитию регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и использованию для этого инструментов международного сотрудничества.