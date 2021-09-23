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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОИС ГОТОВА К РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ


09:18 24.09.2021

В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 23 сентября 2021 г. состоялась встреча постоянного представителя Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с генеральным директором ВОИС Дареном Таном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, встреча прошла в преддверии 62-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС, запланированной на октябрь 2021 г.

Ю. Амбразевич обозначил практическую значимость сотрудничества Беларуси с Организацией по всему спектру вопросов охраны интеллектуальной собственности. В октябре 2020 г. Беларусь присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, в июле 2021 г. – стала участницей Гаагского соглашения ВОИС по промышленным образцам. Организация оказала Беларуси практическую помощь в проведении в июле текущего года летней школы по вопросам интеллектуальной собственности.

В свою очередь Д. Тан положительно отметил поступательную динамику взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердил готовность к расширению двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности. Гендиректор Организации приветствовал проводимую белорусской стороной работу по поддержке инноваций, что позволило Беларуси улучшить свой рейтинг в докладе Глобального инновационного индекса 2021 г.

Постпред Беларуси передал руководителю ВОИС приглашение от имени премьер-министра посетить с официальным визитом Беларусь.
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