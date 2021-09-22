Индустриальный парк «Великий камень» открыт для сотрудничества с Катаром. Это было отмечено 22 сентября 2021 года во время переговоров руководства парка с Временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем Аль-Аттыя.

Как сообщает сайт парка, Мешааль Аль-Аттыя высоко оценил развитие парка и созданную здесь инфраструктуру. Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в дальнейшем.

Глава дипломатической миссии ознакомился с историей «Великого камня», особенностями правового режима и деятельностью резидентов, а также работой центра комплексного обслуживания «Одна станция».