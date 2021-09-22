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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОТКРЫТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С КАТАРОМ
12:09 23.09.2021
Индустриальный парк «Великий камень» открыт для сотрудничества с Катаром. Это было отмечено 22 сентября 2021 года во время переговоров руководства парка с Временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем Аль-Аттыя.
Как сообщает сайт парка, Мешааль Аль-Аттыя высоко оценил развитие парка и созданную здесь инфраструктуру. Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в дальнейшем.
Глава дипломатической миссии ознакомился с историей «Великого камня», особенностями правового режима и деятельностью резидентов, а также работой центра комплексного обслуживания «Одна станция».
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