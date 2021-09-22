Беларусь окажет Венесуэле гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении Совмина № 541 от 22 сентября 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в Венесуэлу отправят медикаменты и средства индивидуальной защиты (СИЗ). В перечне фигурируют одноразовые комбинезоны, маски, бахилы, шапочки, повязки, простыни, полумаски, а также препараты дексаметазон, лидокаин, гепарин, цилапенем.

Общая сумма гуманитарной помощи составляет более 1,43 млн рублей.

Минздрав, МЧС, Госкомвоенпром, Белнефтехим и Витебский облисполком задействованы в обеспечении поставок СИЗ и лекарств в Венесуэлу.