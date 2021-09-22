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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТ В ВЕНЕСУЭЛУ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА 1,4 МЛН РУБЛЕЙ
10:34 23.09.2021
Беларусь окажет Венесуэле гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении Совмина № 541 от 22 сентября 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в Венесуэлу отправят медикаменты и средства индивидуальной защиты (СИЗ). В перечне фигурируют одноразовые комбинезоны, маски, бахилы, шапочки, повязки, простыни, полумаски, а также препараты дексаметазон, лидокаин, гепарин, цилапенем.
Общая сумма гуманитарной помощи составляет более 1,43 млн рублей.
Минздрав, МЧС, Госкомвоенпром, Белнефтехим и Витебский облисполком задействованы в обеспечении поставок СИЗ и лекарств в Венесуэлу.
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