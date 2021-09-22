Очередной раунд белорусско-катарских межмидовских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и генерального секретаря Министерства иностранных дел Государства Катар Ахмада Хассана аль-Хаммади прошел 21 сентября 2021 г. в Дохе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-катарских отношений, включая сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной, авиационной сферах, а также совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействие по линии парламентов и в рамках международных организациях.

Особый акцент был сделан на активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике.

20-21 сентября 2021 г. также состоялись встречи заместителя министра Н. Борисевича и председателя правления Банка развития Александра Егорова с руководством Министерства торговли и промышленности Катара, Катарского инвестиционного агентства и Катарского банка развития.

В ходе переговоров обсуждены перспективные направления кредитно-инвестиционного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. В Министерстве торговли и промышленности Катара достигнута договоренность о сроках проведения в Минске очередного заседания межправительственного совместного комитета, а также белорусско-катарского Делового совета.