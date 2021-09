МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП ОРГАНИЗУЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ЮЖНОКОРЕЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

16:16 22.09.2021 Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает белорусские компании и организации принять участие в онлайн деловых переговорах с южнокорейскими предприятиями. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, компании представят свои продукты и решения в следующих областях: IT, безопасность; медицина; искусственный интеллект, IT, безопасность, город; IT, видео; решения с использованием искусственного интеллекта для производства. Компании заинтересованы в ознакомлении с рынком Беларуси и поиске партнеров для взаимовыгодного сотрудничества. Профиль интересов всех южнокорейских компаний: любые производственные предприятия, компании в сфере IT.