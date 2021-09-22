ОАО «БМЗ» продолжит поставлять катанку марки 1008 в Сербию. Соответствующие договоренности достигнуты по итогам работы делегации на выставке International Agricultural Fair Novi Sad, которая проходила 16-19 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время поставки металлопродукции в Сербию идут через дистрибьютора компанию BelmetDOO. Только по итогам сентября-октября запланирована поставка около 2 тысяч тонн катанки по ранее заключенному контракту.

В результате проведенных переговоров несколько потенциальных покупателей выразили заинтересованность в заключении контрактов на поставку арматуры и катанки. Получена и принята в проработку заявка на поставку 1100 тонн катанки.

В целом специалисты отмечают серьезный спрос на эту продукцию на сербском рынке. Там достаточно развита строительная отрасль, страна имеет соглашение о свободной торговле. К слову, международная сельскохозяйственная выставка International Agricultural Fair Novi Sad – крупнейшая выставка региона и одна из наиболее авторитетных специализированных выставок в Европе. В этом году участие приняли более 600 компаний. Страновые экспозиции представили 9 стран: Босния и Герцеговина, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Чехия и Беларусь.