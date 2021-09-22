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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОССТАНДАРТ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВИРТУАЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ISO


13:00 22.09.2021

22-24 сентября 2021 г. состоится 43-я Генеральная ассамблея Международной организации по стандартизации (ISO), участие в которой в виртуальном формате примет Госстандарт Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, одними из ключевых событий сессии станут: «Инновации в стандартизации», «Разнообразие и инклюзивность», «Климат и управление», запланированные на 23-24 сентября. Данные темы согласуются с приоритетами Стратегии ISO на 2021-2030 гг. и Повесткой дня ООН в области устойчивого развития.

В рамках ассамблеи также состоится панельная сессия вопросов и ответов, касающихся укрепления сотрудничества ISO с IEC (Международная электротехническая комиссия) и ITU (Международный союз электросвязи).

Повесткой Генеральной ассамблеи предусмотрено и рассмотрение ряда предложений в Устав и Правила ISO.

Госстандарт определен головным республиканским органом госуправления, ответственным за сотрудничество с ISO. Наша страна является полноправным членом этой организации с 1993 г.

Сегодня Беларусь принимает участие в работе 174 технических комитетов и подкомитетов ISO (в качестве полноправного члена в 20 технических комитетах и подкомитетах, в качестве наблюдателя – в 154), а также в технических органах: Комитете по оценке соответствия ISO/CASCO; Комитете по стандартным образцам ISO/REMCO, Комитете по проблемам развивающихся стран ISO/DEVCO, Комитете по политике по защите прав потребителя ISO/COPOLCO.

Участие нашей республики в работе ISO позволяет отслеживать процессы, происходящие в международной стандартизации, и привносить новые технологии в экономику страны.

ISO – независимая неправительственная международная организация, в деятельность которой сегодня вовлечены национальные органы по стандартизации 165 стран мира. ISO объединяет экспертов для обмена знаниями и разработки основанных на консенсусе международных стандартов, которые поддерживают инновации и содействуют решению глобальных проблем. Портфель стандартов ISO сегодня насчитывает более 23 988 документов, охватывающих практически все отрасли.
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