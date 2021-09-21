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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНА ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА
11:34 22.09.2021
Делегация Белгоспищепрома находится с визитом в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.
Согласно информации, зампред концерна Александр Яковчиц встретился с заместителем председателя правительства области Светланой Горячкиной. Стороны подписали совместную программу Беларуси и Рязанской области по развитию сотрудничества на 2021-2024 годы.
Представители концерна также посетили ряд министерств и предприятий региона, где обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
На площадке ООО «Авангард» в Рязанском районе состоялись переговоры Белгосщепрома, министерства сельского хозяйства и продовольствия и сельхозтоваропроизводителей Рязанского региона.
На встрече с заместителем главы области Дмитрием Филипповым и министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным говорили и о масложировой отрасли.
После представления направлений предполагаемого сотрудничества в аграрной сфере, гости ознакомились с работой животноводческого комплекса ООО «Авангард».
22 сентября Белгоспищепром станет участником делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».
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