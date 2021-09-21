МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОДПИСАНА ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА

11:34 22.09.2021 Делегация Белгоспищепрома находится с визитом в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома. Согласно информации, зампред концерна Александр Яковчиц встретился с заместителем председателя правительства области Светланой Горячкиной. Стороны подписали совместную программу Беларуси и Рязанской области по развитию сотрудничества на 2021-2024 годы. Представители концерна также посетили ряд министерств и предприятий региона, где обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. На площадке ООО «Авангард» в Рязанском районе состоялись переговоры Белгосщепрома, министерства сельского хозяйства и продовольствия и сельхозтоваропроизводителей Рязанского региона. На встрече с заместителем главы области Дмитрием Филипповым и министром сельского хозяйства Борисом Шемякиным говорили и о масложировой отрасли. После представления направлений предполагаемого сотрудничества в аграрной сфере, гости ознакомились с работой животноводческого комплекса ООО «Авангард». 22 сентября Белгоспищепром станет участником делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».