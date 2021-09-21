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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛОЖИЛА ПАКИСТАНУ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


10:00 22.09.2021

Возможности двустороннего партнерства обсуждены на встрече министра энергетики, председателя совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с белорусской стороны Виктора Каранкевича с председателем Комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммадом Наимом.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики, переговоры прошли в рамках 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Виктор Каранкевич проинформировал Мухаммада Наима о строительстве БелАЭС. Беларусь стала первой площадкой в Европе, где госкорпорация «Росатом» реализовала проект по возведению АЭС с водо-водяными реакторами поколения 3+, который соответствует самым высоким требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ.

«Полагаю, что с учетом реализации белорусской ядерной энергетической программы у нас появилась возможность сотрудничества в этом направлении», - отметил министр.

Белорусские организации накопили необходимый опыт и компетенции для участия в проектах строительства АЭС за рубежом. Белорусский опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. Со стороны этих стран и «Росатома» есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров. Кроме того, Беларусь готова делиться опытом в области достижений ядерной науки.

Виктор Каранкевич напомнил, что сотрудничество Беларуси и Пакистана развивается в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, образовании, туризме. У двух стран есть потенциал для дальнейшего укрепления партнерства. Перспективы двустороннего взаимодействия будут обсуждены на очередном заседании совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести до конца года. Белорусская сторона уже направила в адрес председателя пакистанской части комиссии свои предложения.
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