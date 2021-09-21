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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 76-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
09:14 22.09.2021
Делегация Беларуси во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем примет участие в76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в 21-28 сентября 2021 г. в Нью-Йорке (США).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, программой предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН, Саммите ООН по продовольственным системам, участие в Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.
В рамках Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч В. Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.
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