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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ММЗ ЗАКЛЮЧИЛ ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ВЫСТАВКЕ В СЕРБИИ
15:24 21.09.2021
Минский моторный завод (ММЗ) заключил экспортные контракты на выставке в Сербии. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно информации, в составе правительственной делегации генеральный директор ОАО «УКХ «ММЗ» Александр Рогожник посетил Сербию. В городе Нови-Сад во время 88-й Международной сельскохозяйственной выставки была организована презентация промышленного потенциала Беларуси. На выставке была представлена и продукция Минского моторного завода - двигатель Д-245.2S3A и дизель-генератор МДГ 13/10.
Выставку посетили официальные лица Сербии, автономного края Воеводина, Хозяйственной палаты Сербии, представители сербского бизнеса.
К продукции ММЗ был проявлен значительный интерес. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Сербии констатировало необходимость ознакомления сербских специалистов с техникой для тушения пожаров, производимой в Беларуси на филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в Столбцах. Прорабатывается возможность совместного производства пожарных машин в Сербии.
В рамках деловых встреч генеральным директором ММЗ Александром Рогожником были достигнуты договоренности о продвижении спецтехники производства ММЗ на рынке Сербии и Венгрии. С компанией «Агропанонка» заключено соглашение о реализации в Сербии генераторных и компрессорных станций.
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