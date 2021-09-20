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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ВЕНЕ ПЕРЕДАН ОТЧЕТ МАГАТЭ ПО ИТОГАМ МИССИИ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ


09:14 21.09.2021

Белорусской делегации в Вене передан отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам миссии по вопросам физической защиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, отчет передан главе делегации Беларуси, министру энергетики Виктору Каранкевичу по итогам встречи с начальником отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ Еленой Бугловой.

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) проходила в Беларуси с 27 июня по 9 июля 2021 года.

Эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США посетили площадку БелАЭС и ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты станции, а также посетили ее объекты, в том числе блочный пункт управления, хранилище свежего ядерного топлива, перегрузочный узел и другие.

Работа экспертной группы была выстроена по нескольким ключевым направлениям: оценка национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок; оценка системы физической защиты ядерного материала при транспортировке; обзор информационной и компьютерной безопасности.

Миссия IPPAS – это консультативная миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии. Ее цель – проанализировать текущее состояние национального режима физической ядерной безопасности Беларуси путем сравнения его нормативно-правовой базы, систем и практики в области физической ядерной безопасности с соответствующими международными документами и руководящими документами МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.
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