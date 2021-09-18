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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА ГОДА ОЖИДАЮТ ДВЕ ПОВТОРНЫЕ МИССИИ МАГАТЭ
16:47 20.09.2021
Беларусь до конца года планирует принять две повторные миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, перспективы сотрудничества с Агентством обсуждены на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которая прошла сегодня в рамках 65-й сессии Генеральной конференции организации.
Министр проинформировал генерального директора МАГАТЭ о ходе работ на БелАЭС, отметив, что безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта.
Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики.
Виктор Каранкевич поблагодарил МАГАТЭ за содействие в вопросах развития в Беларуси инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности - техническую помощь агентства, оценочные и консультативные миссии.
Руководитель Минэнерго также проинформировал о том, что в начале сентября Белорусскую АЭС посетила экспертная группа Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов АЭС. Эксперты отметили существенный прогресс в выполнении рекомендаций по итогам стресс-тестов и реализации сформированного на их основе национального плана.
Во время встречи с Рафаэлем Гросси речь также шла о проекте новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022-2027 годы, который сейчас готовится.
Министр пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году.
В свою очередь Рафаэль Гросси отметил открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию. Гросси также заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.
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