ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА ГОДА ОЖИДАЮТ ДВЕ ПОВТОРНЫЕ МИССИИ МАГАТЭ


16:47 20.09.2021

Беларусь до конца года планирует принять две повторные миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, перспективы сотрудничества с Агентством обсуждены на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которая прошла сегодня в рамках 65-й сессии Генеральной конференции организации.

Министр проинформировал генерального директора МАГАТЭ о ходе работ на БелАЭС, отметив, что безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта.

Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики.

Виктор Каранкевич поблагодарил МАГАТЭ за содействие в вопросах развития в Беларуси инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности - техническую помощь агентства, оценочные и консультативные миссии.

Руководитель Минэнерго также проинформировал о том, что в начале сентября Белорусскую АЭС посетила экспертная группа Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов АЭС. Эксперты отметили существенный прогресс в выполнении рекомендаций по итогам стресс-тестов и реализации сформированного на их основе национального плана.

Во время встречи с Рафаэлем Гросси речь также шла о проекте новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022-2027 годы, который сейчас готовится.

Министр пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году.

В свою очередь Рафаэль Гросси отметил открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию. Гросси также заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2021
валюта курс
EUR 2.9240
USD 2.4826
RUB 3.4226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0024
USD 2.4999 +0.0173
RUB 3.4071 -0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9230 2.9280
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4000 3.4070
подробнее

Конвертация в банках
на 20.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 85.9000 86.3000
USD/RUB 73.3700 73.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте