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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТОИТСЯ 23 СЕНТЯБРЯ В МИНСКЕ
14:54 20.09.2021
23 сентября 2021 г. в Минске состоится 5-е совместное заседание коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды Беларуси, на заседании планируется рассмотреть вопросы текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в следующих областях: гидрометеорология и мониторинг окружающей среды; использование и охрана недр; сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье»; обращение с отходами.
Кроме того, стороны выработают совместную позицию Беларуси и Российской Федерации в рамках глобальной и региональной климатической повестки.
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