23 сентября 2021 г. в Минске состоится 5-е совместное заседание коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды и охраны окружающей среды Беларуси, на заседании планируется рассмотреть вопросы текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в следующих областях: гидрометеорология и мониторинг окружающей среды; использование и охрана недр; сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье»; обращение с отходами.

Кроме того, стороны выработают совместную позицию Беларуси и Российской Федерации в рамках глобальной и региональной климатической повестки.