Делегация Беларуси во главе с министром энергетики Виктором Каранкевичем примет участие в 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая пройдет с 20 по 24 сентября в штаб-квартире организации в Вене.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, повестка пленарного заседания 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ включает рассмотрение вопросов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, физической ядерной безопасности, принимаемые меры по борьбе с COVID-19, возможности укрепления деятельности Агентства в области технического сотрудничества. Будут также обсуждены вопросы применения гарантий МАГАТЭ, перспективы расширения использования достижений ядерной науки и технологий.

На пленарном заседании сессии запланировано выступление главы белорусской делегации – министра энергетики Виктора Каранкевича. Руководитель Минэнерго также примет участие в открытии на выставке, приуроченной сессии, белорусской экспозиции, где будет представлена информация о достижениях Беларуси в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС, а также о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца.

Запланирована встреча Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. В рамках сессии министр энергетики также проведет ряд двусторонних встреч с главами других делегаций.

Беларусь осуществляет практическое взаимодействие с МАГАТЭ по всему спектру деятельности Агентства. Особую роль играет работа с МАГАТЭ по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. Важной составляющей взаимодействия с Агентством в этой области является приглашение в Беларусь оценочных и консультативных миссий. С 2012 по 2021 годы в Беларуси проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС.