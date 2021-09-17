Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик с 17 сентября находится с визитом в Сербии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в делегацию включены руководители ведущих промышленных предприятий Беларуси.

П. Пархомчик 17 сентября встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, а также провел переговоры в правительстве, Министерстве экономики, в Министерстве внутренних дел, в мэрии Белграда. сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович обратил внимание на конкретные сферы для задействования имеющегося потенциала.

Государственный секретарь Министерства экономики Сербии Драган Стеванович отметил готовность сербской стороны к реализации проектов по созданию совместных производств в Сербии.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин констатировал необходимость ознакомления сербских специалистов с техникой для тушения пожаров, производимой в Беларуси, и высказал заинтересованность в проработке возможностей для совместного производства пожарных машин в Сербии.

Визит Министра П. Пархомчика продолжился 18 сентября в городе Нови Сад, где в рамках 88-й Международной сельскохозяйственной выставки организована презентация промышленного потенциала Республики Беларусь. Запланировано подписание меморандума о намерениях по созданию сборочного производства электробусов.