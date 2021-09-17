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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЗАО «КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА» И SEASHELL CAPITAL ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:10 17.09.2021
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и Seashell Capital подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы «Искра». Документ подписан 17 сентября 2021 года в онлайн-формате.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в целях поддержки и поощрения инкубации, развития высокотехнологичных производств в индустриальном парке, содействия международному сотрудничеству и расширению международного влияния обе стороны намерены установить долгосрочное и стабильное сотрудничество.
Стороны нацелены на совместное продвижение китайско-белорусских инновационных проектов, а также поддержку и реализацию научно-технических проектов в Китае, Беларуси и прилегающих районах в научно-инновационных центрах.
Seashell Capital охватывает такие финансовые секторы рынка, как услуги венчурного капитала, инвестирование, акселератор Seashell и иные. Seashell Capital фокусирует свое внимание и инвестирует в отрасли с хорошими перспективами развития, такие как информационные технологии нового поколения, искусственный интеллект, цифровые технологии, корпоративные услуги и др.
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