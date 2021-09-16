ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GOMSELMASH GS5A СТАНЕТ ОСНОВНОЙ МОДЕЛЬЮ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОСТАВОК В АРМЕНИЮ


11:58 17.09.2021

Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS5A с четырехметровой жаткой станет основной моделью техники для поставок в Армению. Это было определено в ходе переговоров гендиректора компании «Гомсельмаш» Александра Новикова с директором дилерского центра ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном, которые прошли в рамках открывшегося 16 сентября в Ереване выставочного форума Armenia Expo-2021.

Руководитель дилерского центра отметил, что комбайны «Гомсельмаша» уже успешно зарекомендовали себя на полях Армении и спрос на продукцию компании только растет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на выставке представлена экспозиция белорусских производителей Made in Belarus. Одним из участников экспозиции является компания «Гомсельмаш».

Первый день работы Armenia Expo-2021 выдался для Гомсельмаша насыщенным событиями, встречами и деловыми переговорами.

Ключевыми темами для обсуждения стали перспективы развития двусторонних отношений Беларуси и Армении и, в частности, поставки техники GOMSELMASH на следующий год.

Организатором экспозиции белорусских компаний выступило выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Армении.

Форум Armenia Expo-2021 продлится по 18 сентября.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
валюта курс
EUR 2.9267
USD 2.4850
RUB 3.4303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9267 -0.0197
USD 2.4850 -0.0074
RUB 3.4303 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9250
USD 2.4800 2.4840
RUB 3.4150 3.4230
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1790
EUR/RUB 85.3500 85.6500
USD/RUB 72.5500 72.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте