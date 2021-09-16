Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS5A с четырехметровой жаткой станет основной моделью техники для поставок в Армению. Это было определено в ходе переговоров гендиректора компании «Гомсельмаш» Александра Новикова с директором дилерского центра ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном, которые прошли в рамках открывшегося 16 сентября в Ереване выставочного форума Armenia Expo-2021.

Руководитель дилерского центра отметил, что комбайны «Гомсельмаша» уже успешно зарекомендовали себя на полях Армении и спрос на продукцию компании только растет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на выставке представлена экспозиция белорусских производителей Made in Belarus. Одним из участников экспозиции является компания «Гомсельмаш».

Первый день работы Armenia Expo-2021 выдался для Гомсельмаша насыщенным событиями, встречами и деловыми переговорами.

Ключевыми темами для обсуждения стали перспективы развития двусторонних отношений Беларуси и Армении и, в частности, поставки техники GOMSELMASH на следующий год.

Организатором экспозиции белорусских компаний выступило выставочное унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Армении.

Форум Armenia Expo-2021 продлится по 18 сентября.