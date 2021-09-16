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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С МЕХАНИЗМАМИ ВЫХОДА НА РЫНОК БЕЛАРУСИ


10:52 17.09.2021

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Украинский союз промышленников и предпринимателей 16 сентября 2021 года организовали семинар на тему «Агропромышленный комплекс Республики Беларусь. Инструменты и стратегии выхода на рынок».

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо в презентационных материалах представил механизмы выхода на рынок Беларуси, условия создания предприятий с иностранным капиталом и возможности портала Export.by.

Начальник образовательного центра Наталия Тышкевич ознакомила украинские компании с условиями участия в процедурах закупок, а Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ксения Мелешко представила расширенную презентацию агропромышленного комплекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, все участники семинара отмечали, что несмотря на негативные моменты двусторонних отношений, белорусско-украинский бизнес должен развиваться и прогрессировать.

В январе-июне 2021 г. товарооборот между Беларусью и Украиной вырос на 38%. Украина является вторым, после РФ, торговым партнером Беларуси.
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