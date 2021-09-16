|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С МЕХАНИЗМАМИ ВЫХОДА НА РЫНОК БЕЛАРУСИ
10:52 17.09.2021
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и Украинский союз промышленников и предпринимателей 16 сентября 2021 года организовали семинар на тему «Агропромышленный комплекс Республики Беларусь. Инструменты и стратегии выхода на рынок».
Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо в презентационных материалах представил механизмы выхода на рынок Беларуси, условия создания предприятий с иностранным капиталом и возможности портала Export.by.
Начальник образовательного центра Наталия Тышкевич ознакомила украинские компании с условиями участия в процедурах закупок, а Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ксения Мелешко представила расширенную презентацию агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, все участники семинара отмечали, что несмотря на негативные моменты двусторонних отношений, белорусско-украинский бизнес должен развиваться и прогрессировать.
В январе-июне 2021 г. товарооборот между Беларусью и Украиной вырос на 38%. Украина является вторым, после РФ, торговым партнером Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
Курсы в банках
на 17.09.2021
Конвертация в банках
на 17.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте