МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ С РУКОВОДСТВОМ ТД " КРЕМЛЕВСКИЙ"

09:09 17.09.2021 В Белгоспищепроме состоялась встреча представителей концерна с руководством ТД " Кремлевский". Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома. Согласно информации, в центре внимания обсуждения были белорусские продукты питания. Зампред концерна Александр Яковчиц презентовал экспортный потенциал белорусских предприятий. А компания «Слодыч» провела дегустацию своей продукции. Участники встречи обменялись мнениями и обсудили возможности кооперации.