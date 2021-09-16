|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ОБСУЖДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ С РУКОВОДСТВОМ ТД " КРЕМЛЕВСКИЙ"
09:09 17.09.2021
В Белгоспищепроме состоялась встреча представителей концерна с руководством ТД " Кремлевский". Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.
Согласно информации, в центре внимания обсуждения были белорусские продукты питания. Зампред концерна Александр Яковчиц презентовал экспортный потенциал белорусских предприятий. А компания «Слодыч» провела дегустацию своей продукции.
Участники встречи обменялись мнениями и обсудили возможности кооперации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2021
Курсы в банках
на 17.09.2021
Конвертация в банках
на 17.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте