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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА В БЕЛАРУСЬ


18:03 16.09.2021

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало принятые указом № 345 от 14 сентября 2021 года изменения в безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан».

Напомним, действие безвизового порядка въезда в Беларусь на срок не более тридцати суток и выезда из республики распространено, помимо Национального аэропорта «Минск», на пункты пропуска в аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева.

Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.

Как поясняет МИД, с учетом того, что на сегодня взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются соглашением между правительствами двух стран о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 г. с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании – соглашением между правительством Республики Беларусь и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 г., Албания и Китай исключены из указанного перечня.

Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.

Из перечня государств исключены Соединенные Штаты Америки.

Безвизовый порядок въезда и выезда расширен на граждан Египта, Иордании, Ирана, Пакистана, ЮАР при условии «наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств – членов Европейского союза или государств – участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства – члена Европейского союза или государства – участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев».

Поправки в безвизовый порядок въезда вступают в силу с 17 октября 2021 года.
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