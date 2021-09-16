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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ПРОВОДЯТ КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ


15:59 16.09.2021

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальная академия наук Азербайджана проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ГКНТ, заявки принимаются по 15 ноября текущего года по следующим приоритетным направлениям двухстороннего сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии; машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы; медико-биологические направления: биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные); диагностика, медицинская профилактика и лечение инфекционных, включая вирусную этиологию, и неинфекционных заболеваний; искусственные ткани и органы; персонифицированная медицина; фармацевтические субстанции и лекарственные средства; создание новых материалов.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».
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