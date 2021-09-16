Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло обсудил с послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере АПК.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече обсуждалось сотрудничество в области поставок продовольствия, племенного птицеводства, а также перспективы открытия Торгового дома Венгрии в Минске.

Товарооборот сельскохозпродукции и продуктов питания между странами в 2020 году превысил $21 млн (120,8% к уровню 2019 года). За январь-июль 2021 года - более $12 млн (108.2% к аналогичному периоду 2020 года).

Ведется работа по наращиванию объемов взаимных поставок сельскохозпродукции и продовольствия, а также расширению товарной номенклатуры поставляемой продукции. Сегодня Беларусь экспортирует семена, плоды масличных культур. В свою очередь, Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и КРС, семена, овощи, живые растения, шоколад.