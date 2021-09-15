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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД УЧАСТВУЕТ В XXX ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ


12:09 16.09.2021

Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с начальником дороги Владимиром Морозовым принимает участие в XXX Пленарном заседании Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое проходит 15-16 сентября 2021 года в Москве в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первый день заседания участники мероприятия обсудили перспективы развития и актуальные проблемы организации трансъевразийских железнодорожных перевозок, в том числе отметили связующую роль КСТП в развитии перевозок в сообщении Азия –Европа, рассмотрели вопросы цифровизации перевозочного процесса, развития инфраструктуры железнодорожных маршрутов и транспортных мощностей морских портов для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении.

Кроме того, участники заседания обозначили стратегические задачи на ближайшую перспективу по развитию контейнерного бизнеса в сообщении Азия – Европа.

Как отметил в своем выступлении Владимир Морозов, даже в непростых условиях влияния пандемии грузовые железнодорожные перевозки в международном сообщении осуществляются без перебоев и перерывов, в том числе в сообщении Азия-Европа-Азия.

2020 год стал важным для Белорусской железной дороги в части контейнеризации бизнеса. Впервые во всех видах сообщений было перевезено более одного миллиона контейнеров в ДФЭ (140% к уровню 2019 года).

Значительный объем перевозок грузов в контейнерах занимают перевозки в сообщении с Китаем.

Всего за 8 месяцев 2021 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай – Европа – Китай перевезено более 470 тысяч контейнеров в ДФЭ, или 143% к прошлому году.

В дополнение к пограничному переходу Брест-Тересполь организованы перевозки контейнерными поездами через белорусско-польские пограничные переходы Брузги-Кузница Белостоцкая и Свислочь-Семянувка. Активно развиваются контейнерные проекты через Калининградскую область, в том числе через порт Калининград в мультимодальном сообщении.

Также Владимир Морозов в своем выступлении акцентировал внимание на необходимость выполнения ряда задач для сохранения темпов развития контейнерных перевозок, таких как формирование четких и сбалансированных планов по развитию железнодорожной инфраструктуры маршрутов Китай-Европа-Китай, особенно на пограничных переходах на стыках колеи 1520 и 1435, повышение качества планирования перевозок контейнерными поездами, работа над внедрением сквозного расписания движения контейнерных поездов на всем маршруте следования и над созданием «единого цифрового пространства».
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