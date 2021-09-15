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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОГРАММА ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ KSP СТАЛА ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ


11:13 16.09.2021

Программа обмена знаниями KSP стала важным элементом сотрудничества Беларуси и Южной Кореи. Это было отмечено на встрече представителей корейской и белорусской сторон, на которой были подведены итоги реализации двух этапов проектной деятельности Программы обмена знаниями Республики Корея (KSP) в Беларуси, а также обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках данной Программы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства экономики, на состоявшейся 15 сентября 2021 года встрече отмечены актуальность и полезность проведенных мероприятий для развертывания процессов цифровой трансформации национальной экономики Беларуси, а также высокий уровень взаимодействия и доверия при осуществлении двух проектов KSP.

По результатам встречи определен алгоритм действий по дальнейшему участию Минэкономики в KSP на 2022-2024 годы, получены ценные консультации корейской стороны по подготовке соответствующих проектных документов.

С корейской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства Республики Корея в Беларуси: советник Нам Гунг Джонг, второй секретарь Ли Чжон Хван и второй секретарь Ан Юнджу, со стороны Министерства экономики – начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский и заместитель начальника управления экономики инновационной деятельности Татьяна Шаблинская.
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