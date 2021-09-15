Индустриальный парк «Великий камень» планирует сотрудничать с СЭЗ «Нарын» - одной из крупнейших в Кыргызстане. Вопросы сотрудничества обсуждались 15 сентября 2021 года во время посещения послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым парка «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, на встрече также речь шла об участии представителей «Великого камня» в презентационных мероприятиях в Кыргызстане и организации вебинаров.

В инновационном центре руководство администрации парка рассказало об истории проекта, льготах, предоставляемых резидентам, а также работе предприятий. Посещая «Одну станцию», глава дипломатической миссии высоко оценил данную практику обслуживания резидентов и инвесторов.