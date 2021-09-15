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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПЛАНИРУЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С СЭЗ «НАРЫН»
10:11 16.09.2021
Индустриальный парк «Великий камень» планирует сотрудничать с СЭЗ «Нарын» - одной из крупнейших в Кыргызстане. Вопросы сотрудничества обсуждались 15 сентября 2021 года во время посещения послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым парка «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, на встрече также речь шла об участии представителей «Великого камня» в презентационных мероприятиях в Кыргызстане и организации вебинаров.
В инновационном центре руководство администрации парка рассказало об истории проекта, льготах, предоставляемых резидентам, а также работе предприятий. Посещая «Одну станцию», глава дипломатической миссии высоко оценил данную практику обслуживания резидентов и инвесторов.
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