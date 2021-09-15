В Министерстве экономики 15 сентября 2021 года состоялась встреча заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич и первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслава Пирштука с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Александрой Соловьевой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники обменялись мнениями о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества Беларуси и ПРООН в сфере устойчивого развития. Это зеленая экономика, циркулярная экономика, зеленое финансирование, построение системы торговли выбросами, социальное предпринимательство и др.

В беседе Татьяна Бранцевич подчеркнула: «Сегодня очень важно сохранять партнерство между Минэкономики и ПРООН по всем направлениям зеленой экономики. Это в конечном итоге позволит достичь цели устойчивого развития».

Заместитель министра экономики выразила готовность принять участие в сотрудничестве с экспертами ПРООН в построении национальной системы торговли выбросами и формировании углеродного рынка, в том числе с учетом гармонизации углеродного налогообложения в рамках ЕАЭС.

Александра Соловьева предложила экспертную поддержку от ПРООН в развитии института социального предпринимательства, а также повышении доступности профессиональной и трудовой реабилитации людей с инвалидностью. В результате стороны договорились о совместной работе по проведению социологического исследования условий и возможностей нанимателей по обеспечению эффективной инклюзивной занятости.

На встрече также обсуждалось возможное взаимодействие сторон в рамках реализации проектов, в частности, направленных на развитие районов страны, восстанавливающийся после аварии на ЧАЭС. По словам заместителя министра экономики, инициатива ПРООН по созданию Чернобыльской инвестиционной платформы как «генератора идей» развития региона станет дополнительным элементом инфраструктуры в поддержку реализации программы пятилетки.