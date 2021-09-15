|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАВО ПОСТАВОК В ОАЭ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЯТИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:35 15.09.2021
В формате видео-конференцсвязи состоялись переговоры заместителя министра – директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Ивана Смильгиня с директором Департамента безопасности пищевой продукции Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов г-ном Абдуллой Салем Джааном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в ходе встречи получены разъяснения об условиях поставок мяса птицы и термически обработанной продукции из мяса птицы белорусских предприятий в ОАЭ с учетом требований Халяль.
Подтверждено право поставок в ОАЭ непереработанного мяса птицы и продукции из него 3-х белорусских предприятий (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», СЗАО «Агрокомбинат «Колос», ОАО «Смолевичи Бройлер»), а также дополнительно право поставок термически обработанной продукции из мяса птицы 2-х предприятий (ООО «Французская ферма» и филиал «Юнимит» ОАО «Смолевичи Бройлер»).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.09.2021
Курсы в банках
на 15.09.2021
Конвертация в банках
на 15.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте