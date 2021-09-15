В формате видео-конференцсвязи состоялись переговоры заместителя министра – директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Ивана Смильгиня с директором Департамента безопасности пищевой продукции Министерства изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов г-ном Абдуллой Салем Джааном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в ходе встречи получены разъяснения об условиях поставок мяса птицы и термически обработанной продукции из мяса птицы белорусских предприятий в ОАЭ с учетом требований Халяль.

Подтверждено право поставок в ОАЭ непереработанного мяса птицы и продукции из него 3-х белорусских предприятий (ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», СЗАО «Агрокомбинат «Колос», ОАО «Смолевичи Бройлер»), а также дополнительно право поставок термически обработанной продукции из мяса птицы 2-х предприятий (ООО «Французская ферма» и филиал «Юнимит» ОАО «Смолевичи Бройлер»).