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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СМИД, СМО И КССБ ОДКБ В ДУШАНБЕ


12:53 15.09.2021

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло 15 сентября 2021 г. в Душанбе (Таджикистан)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на заседании состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Стороны обсудили в том числе ситуацию в Афганистане в контексте вызовов и угроз, возникающих для государств-членов ОДКБ после поспешного ухода войск Западной коалиции и смены власти в этом государстве.

В. Макей проинформировал о развитии ситуации в Европейском регионе, изложил подходы Беларуси по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Акцентировал усугубление системного кризиса международных отношений, углубление политической нестабильности и нарастание противоречий и военно-политической конфронтации между основными центрами силы. Выразил обеспокоенность продолжающейся деградацией международных инструментов в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности.

Армянская сторона представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего председательства в Организации в 2021-2022 годах.

На заседании были приняты заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о положении в Афганистане, о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения, о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях, а также о 30-летии Содружества Независимых Государств и 20-летии Шанхайской организации сотрудничества.

Участники совместного заседания также одобрили ряд документов по актуальным вопросам функционирования и развития ОДКБ, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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