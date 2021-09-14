МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В МУМБАИ ДО КОНЦА 2021 ГОДА

11:03 15.09.2021 Генеральное консульство Беларуси откроется в Мумбае. Об этом говорится постановлении Совмина № 525 от 13 сентября 2021 года. «Открыть до 31 декабря 2021 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в Мумбаи (Республика Индия)», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.