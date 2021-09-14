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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КРУПНЕЙШАЯ ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТАТЬ С ФАБРИКОЙ «НЕМАН»


09:26 15.09.2021

Крупнейшая табачная компания Великобритании British-American Tobacco (BAT) прекращает работать с фабрикой «Неман». Об этом сообщает пресс-служба BAT.

В сообщении говорится, что компания в ходе проверки не обнаружила нарушений прав человека в BAT Belarus, как и доказательств незаконной продажи продукции BAT в Беларуси.

«В 2021 году в компании «БАТ Беларусь» были применены усиленные процедуры комплексной проверки и оценки соблюдения прав человека. Результаты демонстрируют полное соответствие политикам, стандартам и средствам контроля компании, а также ряду предпринимаемых мер по обеспечению прав человека», - сказано в заявлении.

В то же время аудит на «Немане» компания провести не успела из-за анонсированных санкций и существующих юридических ограничений в Беларуси.

«…В связи с недавно объявленными санкциями и существующими правовыми ограничениями в Беларуси нам пришлось приостановить запланированный выездной независимый аудит на заводе «ГФТ Неман» для оценки условий труда», - поясняет ВАТ.

Тем не менее в соответствии с введенными международным санкциями компания приостанавливает все подпадающие под них соглашения с «Неманом».

«После недавнего введения международных санкций против нескольких белорусских физических и юридических лиц, в том числе ГП «Неман», а также ограничений в отношении (поставок в Беларусь) материалов для производства табака, были предприняты шаги для обеспечения того, чтобы вся деятельность соответствовала требованиям. Это включало приостановку нашими подразделениями соответствующих операций, подпадающих под действие этих санкций», - говорится в сообщении компании.
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