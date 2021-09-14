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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА ПЛАНИРУЕТ ВИЗИТ БЕЛАРУСЬ
17:50 14.09.2021
Посол Беларуси в Республике Казахстан Павел Утюпин 14 сентября 2021 г. встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны затронули вопросы организации визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Достигнута договоренность о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в городах Нур-Султан и Алматы.
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