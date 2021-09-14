МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА ПЛАНИРУЕТ ВИЗИТ БЕЛАРУСЬ

17:50 14.09.2021 Посол Беларуси в Республике Казахстан Павел Утюпин 14 сентября 2021 г. встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны затронули вопросы организации визита в Беларусь делегации Министерства сельского хозяйства Казахстана. Достигнута договоренность о проведении в четвертом квартале 2021 года сельскохозяйственного форума в рамках отраслевых выставок в городах Нур-Султан и Алматы.