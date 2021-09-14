Лукашенко 14 сентября подписал указ № 341 «О реализации кредитного соглашения», сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в соответствии с документом предусматриваются меры по реализации кредитного соглашения между Беларусью и Кувейтским фондом арабского экономического развития, включая ряд льгот и преференций по таможенным пошлинам и НДС.

Средства займа в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентны $25 млн) будут направлены на реконструкцию Городской клинической больницы №3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

«По окончании реконструкции для лечения онкологических пациентов в Гродненской области будут применяться соответствующие мировым стандартам современные методы лучевого и комбинированного (хирургического и химиолучевого) лечения, радионуклидной диагностики», - говорится в комментарии.