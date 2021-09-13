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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ В ПОЛЬШЕ
09:06 14.09.2021
Компания MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z o.o., которая является официальным дилером ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в Польше, представила продукцию белорусского предприятия на 27-й региональной выставке животноводства и сельского хозяйства в Шепетово.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, участникам мероприятия были продемонстрированы машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, полуприцеп тракторный ПСТ-12, машина для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-15-1, а также косилка дисковая КДН-210. Вся техника имеет сертификаты соответствия требованиям СЕ.
Техника холдинга «Бобруйскагромаш» вызвала интерес у посетителей выставки и получила множество положительных отзывов от польских аграриев.
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